У посадовця столичного правоохоронного органу можуть конфіскувати нерухомість у Києві

Працівники ДБР у межах досудового розслідування щодо незаконного обігу наркотичних засобів виявили у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України нерухомість з ознаками необґрунтованості.

Відповідна інформація була скерована до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурори САП та працівники Бюро встановили, що квартира і два нежилих приміщення на 2,5 млн гривень були придбані у 2021 році в одному з елітних житлових комплексів столиці. Оформлені вони були на сестру дружини, проте фактично нею володів саме посадовець. Формально він взяв квартиру в оренду, ще й отримав від держави компенсацію – 150 тис. гривень за її найм.

Законних доходів для придбання нерухомості правоохоронець не мав тому вона і була оформлена на третю особу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до Вищого антикорупційного суду щодо визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх та коштів виданих як компенсація у дохід держави.

Державне бюро розслідувань