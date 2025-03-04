Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю Вовка

Вища рада правосуддя на засіданні 4 березня звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

За даними джерел ZN.UA звільнення Вовка підтримали дев’ять членів ВРП, а два висловились проти.

Третя Дисциплінарна палата ВРП ще в листопаді 2024 року ухвалила подання про дисциплінарну відповідальність судді у вигляді подання про звільнення. Тоді ж Вовка відсторонили від посади до ухвалення рішення за цим поданням.

Нагадаємо, що діяльність Павла Вовка та його колег по суду стала предметом уваги Національного антикорупційного бюро України в 2018-2019 роках. Під час здійснення слідчих дій детективи НАБУ отримали велику кількість записів з кабінету Голови ОАСК, які стали відомі як «плівки Вовка».

17 червня 2022 року НАБУ та САП скерували до суду справу «за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб». Серед обвинувачених першим був названий Павло Вовк – голова суду.

Серед потерпілих в цьому провадженні – троє з чотирьох членів колегії ВККС, яка під час конкурсу у Верховний суд проводила співбесіду з П.Вовком. Мова йде про А.Козлова, С.Козьякова, М.Мішина.