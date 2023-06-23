у кривому розі під час затримання наркоділок напав на поліцейського

Чоловіку загрожує відповідальність за двома статтями Кримінального кодексу України – за збут наркотиків та напад на правоохоронця.

21 червня на одній із вулиць Металургійного району поліцейські кримінальної поліції зупинили 20-річного юнака. В ході огляду у нього вилучили 105 полімерних трубочок з метамфетаміном та пакет з рослинною речовиною. Наркотики та психотропи він планував збути на території міста. Вилучене направили на експертне дослідження.

Під час надання пояснень та затримання чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він став чинити опір правоохоронцю під час виконання ним своїх службових обов’язків. Поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту) та внесли відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції