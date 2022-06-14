У привласненні деревини на суму понад ₴660 тис. підозрюють 3-х осіб на Тернопільщині

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 2 лісничим ДП «Чортківське лісове господарство» й підприємцю у привласненні та продажі деревини, що належить державі, на понад 660 тис грн (ч. 4 ст. 191 КК України).

За версією слідства, вищевказані особи незаконно здійснювали продаж лісу впродовж 2021- 2022 років.

Прокурори спільно з працівниками ДБР затримали лісників й підприємця на місці злочину під час чергової реалізації деревини.

Скеровано до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу у виді взяття під варту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури