У Радомишлі поліцейські затримали подружжя наркодилерів

З їх квартири вилучили понад пів кілограма психотропів двох видів. Все це призначалось для поширення у місті.

Оперативники місцевого відділення поліції опрацювали інформацію про ймовірне зберігання місцевою парою значної кількості психотропних речовин за місцем свого проживання.

8 серпня поліцейські провели санкціонований обшук у квартирі фігурантів. Там вони виявили понад 80 вже розфасованих «доз» з психотропними речовинами та пакунки з кристалічною речовиною, ще не поділеною на порції. Попередньо, вмістом був амфетамін та так звані «солі». Крім того, поліцейські вилучили з помешкання мобільні телефони, електронні ваги та понад 60 тисяч гривень.

Усе виявлене направлено на експертне дослідження.

Правоохоронці встановили, що наркобізнес організовували 40-річний містянин разом зі своєю 33-річною співмешканкою. Вони визнали, що розповсюджували психотропні речовини серед жителів міста шляхом «закладок». Згодом інформація про місця сховків надходила споживачам за допомогою месенджерів.

Слідчі затримали подружжя у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням з Коростишівською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та розповсюдженні психотропної речовини у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Нині вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі наполягають на застосування найбільш суворого – триманні під вартою.

Також поліцейські встановлюють походження виявлених речовин, канали їх надходження та встановлюють інших осіб, що можуть бути причетними до незаконної діяльності.

Законодавством за такі протиправні дії передбачено позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області