У Рівненській області 19-річний молодик розбещував рідну сестру

На Рівненщині за фактом розбещення малолітньої розпочато досудове розслідування

Під час профілактичної бесіди із учнями одного із навчальних закладів поліцейським стало відомо, що 19-річний рідний брат вчиняв розпусні дії відносно своєї малолітньої сестри. Про це Depo.Львів повідомили в ГУ НП у Рівненській області.

За вказаним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. За результатами судово-медичної експертизи малолітня статевих контактів не мала та жодних ушкоджень не отримала.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини події.