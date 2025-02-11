У Рівненській області чоловіки побили військовослужбовців ТЦК
В одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців ТЦК. Правопорушників уже розшукують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний територіальний центр комплектування у Facebook.
На місце події направили екіпажі поліції та карети “швидкої”. Наразі загроз для життя військовослужбовців ТЦК немає. Правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії щодо правопорушників.
“Громадяни України, які вчинили цей злочин, в обов’язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Наразі вони вже перебувають у розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину”, – підкреслили в ТЦК.