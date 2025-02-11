У Рівненській області чоловіки побили військовослужбовців ТЦК

В одному з районів Рівненської області чоловіки мобілізаційного віку напали на військовослужбовців ТЦК. Правопорушників уже розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний територіальний центр комплектування у Facebook.

Як зазначили в ТЦК, напад на військовослужбовців ТЦК стався під час виконання ними своїх службових повноважень. Невідомі нанесли їм тілесні травми та пошкодили військову техніку.