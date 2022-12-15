у рівненському районі під колесами авто загинула малолітня дівчинка

Смертельний наїзд стався близько 08:40 13 грудня у селі Дуби поблизу будинку.

Наразі встановлено, що 24-річна жителька Дубів — водійка автомобіля «Jeep Cherokee», рухаючись заднім ходом, допустила наїзд на трирічну місцеву жительку, яка вийшла із під’їзду будинку та перетинала прилеглу дорогу прибудинкової території. Відомо, що батьки в цей час йшли позаду дитини.

Дівчинку госпіталізували до лікарні, але врятувати життя дитині медикам не вдалося.

Кермувальниця відповідно до освідування була твереза. Вона пояснила, що не побачила малолітню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. Усі обставини встановлюються.

Правоохоронці закликають батьків уважно стежити за своїми дітьми, а водіям – бути максимально обачними на дорозі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області