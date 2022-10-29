У Рівному двох жителів Київщини підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах

Крім того, під час обшуку поліцейські вилучили у зловмисників «сонячне» каміння. За скоєні злочини їм може загрожувати до 12 років ув’язнення.

За результатами проведеного комплексу розшукових заходів оперативники обласного управління у взаємодії і колегами із Рівненського РУП вийшли на слід зловмисників, які у серпні цьогоріч шляхом підбору ключа проникли до квартири рівнянки та викрали значну суму грошових коштів та ювелірні вироби.

Учора, 27 жовтня, у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 40-ка та 41-річного жителів Київської області в орендованому будинку в Рівному.

Під час проведення слідчих дій у них виявили та вилучили десять поліетиленових пакетів із обробленим камінням бурштину, 4700 доларів і 380 євро, засоби зв’язку та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі.

Слідчі Рівненського РУП повідомили обом про підозру за фактом таємного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 185 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Також за фактом незаконного придбання та зберігання бурштину розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 КК України. Вилучене «сонячне» каміння скероване для проведення гемологічної експертизи, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення.

Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до інших аналогічних кримінальних правопорушень. Відомо, що обоє раніше судимі та відбували покарання у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області