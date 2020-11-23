У Рівному неповнолітній селянин втретє викрав маршрутку

У Рівному в суботу, 21 листопада, з автостоянки неповнолітній хлопець викрав маршрутку.

Про це повідомили у ГУ НП у Рівненській області.

Відомо, що 17-річний хлопець вже двічі викрадав громадський транспорт. У вечірній час мешканець села Великий Олексин повертався з Івано-Франківська, де мешкає його бабуся. Юнакові виявилось мало катання на маршрутці і він вирішив поїздити ще.

Він вирушив на вулицю Макарова, де є автостоянка та скористався відсутністю охоронця. Двері у кабіну водія були відкриті, а у бардачку були ключі. Юнак швидко поїхав із стоянки.

Опівночі охоронець помітив крадіжку і звернувся до правоохоронців.

Патрульні виявили маршрутку на вулиці Олексинській у Рівному, однак водій проігнорував вимогу зупинитись. Щоб “відірватись” від поліції, юнак виїхав на грунтову дорогу і вимкнув фари.

Маршрутку було знайдено у рідному селі викрадача – Великому Олексині. Механічних ушкоджень не зафіксовано.

Працівники Рівненського відділу поліції оперативно встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний «угонщик маршруток». Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.

Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набрав законної сили.

Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися. // Діло