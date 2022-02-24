У Рівному під колесами легковика загинув пішохід

Смертельний наїзд трапився 23 лютого, близько 22:15 у провулку Січових Стрільців. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mazda 6» — 24-річний житель Тернопільської області, допустив наїзд на двох пішоходів, які перебували на проїзній частині у невстановленому місці.Внаслідок ДТП чоловік загинув, а жінка отримала незначні тілесні ушкодження.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП в Рівненській області та патрульна поліція.

Відділ комунікації поліції Рівненської області