Поліцейські Львівщини вилучили з незаконного обігу 20 тонн спирту

Вартість вилученого сягає одного мільйона гривень.

На території країни тривають заходи з відпрацювання нелегального ринку підакцизної продукції. Так, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію про те, що на територію Львівської області планують завезти велику партію етилового спирту для його подальшого збуту підпільним виробникам горілчаних виробів.

Під час перевірки інформація знайшла своє підтвердження. Правоохоронці встановили дату та маршрут транспортування підакцизної продукції та провели оперативні заходи для її вилучення з незаконного обігу.

У суботу, 13 листопада, на автодорозі Львів – Київ, поблизу с. Колоденка Рівненської області співробітники УСР у Львівській області та слідчого управління обласної поліції зупинили вантажівку, всередині якої виявлено 5 пластмасових місткостей зі спиртом.

Загалом поліцейські вилучили 20 тонн підакцизної продукції на один мільйон гривень.

Встановлюється походження вилученої продукції та особи причетні до її збуту.

Раніше повідомляли про масштабне підпільне виробництво тютюнової продукції на Львівщини.

Нагадаємо: з початку листопада Нацполіція вилучила з незаконного обігу понад 58 тонн алкогольної продукції та 545 тис. пачок цигарок.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України