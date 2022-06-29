У Житомирі члену МСЕК за продаж групи інвалідності пораненому військовослужбовцю загрожує до 10 років ув’язнення

28 червня слідчі поліції СУ ГУНП під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури завершили розслідування вимагання та отримання лікарем, членом медико-соціальної експертної комісії, хабара від колишнього військовослужбовця. Хірург обіцяв за 8 тисяч гривень посприяти позитивному рішенню про визначення групи інвалідності захиснику, який і так мав на те право. Наразі обвинувачення скеровано до суду.

Викриття злочинної схеми проводилось за оперативними матеріалами співробітників УСБУ в регіоні.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у травні цього року лікар-хірург вимагав у колишнього військовослужбовця винагороду за прийняття рішення про визначення йому групи інвалідності. 23 травня медик затребував 8 тисяч гривень хабара, при цьому висловлюючи погрози захисникові у разі незадоволення «запиту».

Цього ж дня увечері під час одержання названої суми поліцейські та співробітники УСБУ затримали 44-річного хірурга на одній з вулиць м. Житомира. Гроші було вилучено.

Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідчі клопотали про обрання відносно медика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд ухвалив таке рішення, але з можливістю внесення застави у розмірі 148 тисяч гривень. У цей же день вказана сума була сплачена.

Після проведення низки слідчих дій, а також експертних досліджень лікареві висунули обвинувачення у вказаному діянні, а 28 червня відповідні матеріали скеровані на розгляд суду. Під час досудового розслідування також накладено арешт на майно обвинуваченого, а саме: на житло та транспортні засоби.

Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області