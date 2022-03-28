У Рівному поліцейські розкрили вбивство 47-річного чоловіка

У результаті проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів оперативники обласного управління та Рівненського районного управління поліції встановили та затримали зловмисника, причетного до умисного вбивства. Слідчі повідомили 33-річному рівнянину про підозру, а суд взяв під варту.

«Іще 20 березня під час розпивання алкоголю між чоловіками стався конфлікт, унаслідок чого власник квартири завдав 47-річному знайомому ножові поранення в шию, які виявилися несумісні з життям, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Крошко. — Тіло загорнув у чохол від палатки і залишив у помешканні, де воно і пролежало чотири дні. Потому, аби приховати злочин, помістив убитого до валізи, виніс та викинув у сміттєвий бак біля будинку».

26 березня працівники Рівненського сміттєвого полігону, де вивантажили відходи, й виявили чоловіка без ознак життя із ознаками насильницької смерті та повідомили до поліції.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 115 КК України, триває досудове розслідування. Підозрюваний найближчі 60 діб перебуватиме у слідчому ізоляторі — суд задовольнив клопотання слідчого Рівненського РУП про взяття його під варту. За скоєне йому може загрожувати до 15 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області