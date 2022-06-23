У Рівному поліцейські затримали підозрюваного у сутенерстві

Протиправну діяльність 26-річного зловмисника викрили та задокументували працівники міграційної поліції Рівненської області спільно зі слідчими районного управління за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури.

Під час проведення заходів щодо виявлення правопорушень у сфері суспільної моралі оперативники УМП ГУНП в Рівненській області встановили, що на території Рівненського району в одному із готелів житель обласного центру організував «бізнес» із надання сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що через особисту сторінку в соцмережі чоловік підшуковував і пропонував «заробіток» дівчатам із уразливим станом та скрутним матеріальним становищем. Аналогічно в мережі Інтернет знаходив і клієнтів. Наразі слідчі задокументували три факти втягнення у заняття проституцією осіб віком від 20 до 25 років.

Послуги однієї дівчини за годину коштували від 1200 гривень за годину, частину із яких клієнти перераховували на банківську картку.

У результаті проведених розшукових заходів та слідчих дій учора, 21 червня, його затримали оперативники міграційної поліції під час передачі клієнтом коштів. Під час особистого обшуку в 26-річного жителя обласного центру вилучили гроші, засоби зв’язку та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 КПК України. Слідчі Рівненського РУП повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1,2 статті 303 КК України (сутенерство). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації Рівненської області