Мешканця Полтави затримали за підозрою у замаху на умисне вбивство

До відділення №1 (Подільський район) Полтавського районного управління поліції 15 жовтня, близько 20-ї години, надійшло повідомлення від громадян про тяжко травмованого чоловіка, виявленого у провулку Продовольчому. Поліція розпочала досудове розслідування.

Правоохоронці встановили особу потерпілого. Ним виявився 28-річний мешканець Полтавського району. Під час проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що чоловік отримав тілесні ушкодження на території домогосподарства знайомого полтавця.

Ігор Гурин, начальник відділення поліції №1 (Подільський район), повідомив: «Ми встановили, що потерпілий отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з 67-річним власником будинку. Тяжко травмованого гостя без свідомості господар залишив у провулку Продовольчому. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)