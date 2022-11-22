У Коростенському районі чоловік смертельно травмував дружину

16 листопада у с. Березівці Горщиківської громади виявили труп 41-річної місцевої жительки у будинку, де жінка і проживала. Повідомив про це її чоловік, запевнивши, що напередодні увечері усе було добре. Під час перевірки усіх обставин поліцейські з’ясували, що причиною смерті стали травми, отримані загиблою за кілька днів до цього. Підозра в їх нанесенні оголошена її чоловікові.

Під час огляду тіла експерти відразу зафіксували наявні гематоми , забої та синці на голові, обличчі, тулубі та ногах. Згодом судово-медична експертиза підтвердила наявність тяжких ушкоджень, найімовірніше отриманих за 2-4 дні до смерті.

При цьому чоловік стверджував, що ніхто з сторонніх напередодні увечері до них не приходив, а у родині було все спокійно, разом з дружиною повечеряли і лягли відпочивати. Утім уранці жінка уже не прокинулась.

Працівники слідчо-оперативної групи Коростенського райуправління розпочали ретельну перевірку усіх обставин, у тому числі місця та можливості отримання загиблою травм раніше.

Відтак, зібравши наявні свідчення та речові докази, провівши інші необхідні слідчі дії, днями поліцейські оголосили 46-річному чоловікові підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Попередньо встановлено, що конфлікт у родині таки був за кілька днів до описаних подій. Причиною стали побутові негаразди, підсилені вжитим подружжям алкоголем, тож виникла суперечка перейшла у побиття жінки.

Наразі триває встановлення усіх обставин. Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області