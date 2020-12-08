У Рівному працівник ТЦ викрав з сейфа директора майже півмільйона

Майже за два тижні він ще не встиг їх витратити

До поліції ще 25 листопада надійшло повідомлення від начальника служби безпеки торгового центру, що невідома особа викрала з сейфа в кабінеті директора 10 тисяч доларів США та 200 тисяч гривень.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисник проник до робочого кабінету, демонтувавши конструкції підвісної стелі.

Підібравши електронний код до сейфу, він незаконно заволодів грошима на загальну суму 482 тисячі 572 гривні.

Спільними зусиллями працівників карного розшуку, оперативно-технічних підрозділів і слідчих Рівненського відділу поліції вдалося встановити крадія.

Ним виявився тоді ще працівник торгового центру, повідомляє пресслужба поліції.

Слідчі зібрали достатньо доказів та 7 грудня повідомили 37-річному рівнянину про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує від 5-ти до 8-ми років позбавлення волі.

Викрадені кошти чоловік повернув. // radiotrek.rv.ua