У Рівному в кафе побили фельдшера «швидкої», який приїхав на виклик

Медика госпіталізували з підозрою на закриту черепно-мозкову.

У Рівному під час виконання службових обов’язків побили фельдшера екстреної допомоги.

Як розповіли у комунальному підприємстві Рівненської обласної ради “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, 20 грудня близько 20:00 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у закладі громадського харчування Рівного на вулиці Орлова потребує медичної допомоги чоловік. Він нібито травмувався.

На місце події виїхала лікарська бригада Рівненської станції швидкої медичної допомоги. Не встигли медики оглянути потерпілого, як на них з лайкою та кулаками накинувся відвідувач кафе.

Він завдав тілесні ушкодження фельдшеру “швидкої” Ігорю Мосійчуку, а також пошкодив медичну скриньку для надання екстреної медичної допомоги.

Лікарка екстренки Ірина Полюхович негайно викликала ще одну карету “швидкої” та поліцію. Нападник намагався втекти з місця події.

Лікарка разом з бригадою “швидкої” та перехожими людьми кинулися його наздоганяти. Спільно вдалося зупинити нападника до приїзду поліції.

“Попередній діагноз у фельдшера: підозра на закриту черепно-мозкову травму, гіпертонічний криз”, – зазначається у повідомленні центру. // Діло