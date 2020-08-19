На Харківщині рецидивіста оперативно затримали за скоєння розбійного нападу

Зловмисник, погрожуючи оператору автозаправної станції предметом, схожим на пістолет, вимагав заправити автомобіль таксі, на якому приїхав у якості пасажира.

Повідомлення про подію у місті Ізюмі надійшло до поліції 19 серпня близько 00:50. За адресою невідкладно виїхала група реагування патрульної поліції Ізюмського ВП та поліція охорони. На місці події поліцейські виявили та затримали 25-річного місцевого мешканця. Чоловік знаходився у неадекватному стані, намагався втекти від правоохоронців. У правопорушника вилучено травматичний пістолет, набої, складний ніж та інші речові докази. Вони направлені на експертне дослідження.

Водій таксі, який привіз зловмисника на заправку, відразу покинув місце події, як тільки побачив, що вчиняє його клієнт.

Як з’ясувалося, раніше чоловік вже мав проблеми із законом. Він притягувався до кримінальної відповідальності за вимагання, незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини.

За фактом події слідчі Ізюмської поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області