На Хмельниччині викрили у хабарництві військового комісара

Використовуючи злочинний вплив, він отримав 1200 доларів США за допомогу у питанні непроходження служби в лавах ЗСУ.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Хмельницької області викрили на одержанні хабаря одного з районних військових комісарів області.

За кошти він обіцяв, використовуючи злочинний вплив, допомогти місцевому жителю позитивно вирішити питання щодо виключення зі списків потенційних призовників та видачі військового квитка без проходження строкової служби в лавах Збройних сил України.

Сьогодні, 20 січня, поліцейські затримали військового комісара відразу після одержання 1200 доларів США неправомірної вигоди. Кошти вилучено з місця події та проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта.

Військового комісара затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Заходи проводились спільно зі Службою безпеки України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України