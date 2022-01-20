На Хмельниччині викрили у хабарництві військового комісара

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Використовуючи злочинний вплив, він отримав 1200 доларів США за допомогу у питанні непроходження служби в лавах ЗСУ.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Хмельницької області викрили на одержанні хабаря одного з районних військових комісарів області.

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За кошти він обіцяв, використовуючи злочинний вплив, допомогти місцевому жителю позитивно вирішити питання щодо виключення зі списків потенційних призовників та видачі військового квитка без проходження строкової служби в лавах Збройних сил України.

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Сьогодні, 20 січня, поліцейські затримали військового комісара відразу після одержання 1200 доларів США неправомірної вигоди. Кошти вилучено з місця події та проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта.

Військового комісара затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Заходи проводились спільно зі Службою безпеки України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

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