У Рівному власнику будівельної фірми кинули гранату на подвір’я

Інцидент стався вночі 9 листопада.

У місті Рівному поліцейські встановлюють осіб, які кинули гранату на подвір’я власника будівельної фірми.

“Повідомлення про вибух на вулиці Красильникова в обласному центрі надійшло до поліції о 01:33 від 39-річного рівнянина. Заявник повідомив, що невідома особа кинула на подвір’я його приватного будинку гранату”, повідомили у поліції Рівненської області.

Внаслідок вибуху частково пошкоджено автомобіль “Volkswagen Touareg” та паркан, люди не постраждали.

За даними місцевих ЗМІ, гранату кинули на подвір’я підприємця Юрія Фалка. // Діло