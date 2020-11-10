У Рівному зґвалтували дівчинку, яка ішла до школи

Учениця розповіла про це педагогу

Інцидент стався зранку. У поліції повідомили, що особу чоловіка вже встановили.

— До поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл, що до неї звернулася малолітня учениця, що її вранці поблизу закладу зґвалтував невідомий чоловік.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та керівництво Рівненського відділу поліції.

У результаті проведених оперативних розшукових заходів поліцейські встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Наразі відносно нього тривають слідчі дії, — йдеться у повідомленні відділу комунікації обласного управління Нацполіції.