У РНБО заявили про високий рівень кіберзагроз при експлуатації Microsoft Exchange

Хакери можуть отримати повний доступ до скомпрометованого серверу, включно із доступом до файлів, електронної пошти і облікових записів.

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України попереджає про активну експлуатацію хакерами вразливостей у поширеному програмному продукті Microsoft Exchange. Він призначений для обміну повідомленнями і спільної роботи.

У пресслужбі РНБО повідомили, що зловмисники в разі успішної експлуатації вразливостей можуть отримати повний доступ до скомпрометованого серверу, включно із доступом до файлів, електронної пошти і облікових записів.

«Крім того, успішна експлуатація вразливостей дозволяє отримати несанкціонований доступ до ресурсів внутрішньої мережі організації», – йдеться у повідомленні.