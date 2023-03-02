За колабораційну діяльність мешканця Київщини засуджено до 10 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора мешканця Київщини визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також його на 15 років позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, органах, що надають публічні послуги.

Прокурори у суді довели, що засуджений, бажаючи очолити владу в рідному селі, яке після виїзду законного старости залишилось без керівника, налагоджував контакти з окупантами.

Він співпрацював з представниками держави-агресора, підтримував її збройні формування.

Засуджений був призначений окупаційною владою старостою. Надавав російським військовим інформацію про мешканців, які могли з ними співпрацювати. Розвозив і розподіляв гуманітарну допомогу, надану окупантами.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Офіс Генпрокурора