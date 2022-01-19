У Ромнах викрили молодика, який обікрав тещу

Правоохоронці встановили причетність 28-річного жителя одного із сіл Роменського району до крадіжки грошей з будинку його родички. Відносно зловмисника у поліції вже відкрили кримінальне провадження.

До працівників Роменського районного відділу поліції з заявою про крадіжку звернулась 46-річна місцева мешканка. Жінка пояснила, що декілька днів в неї вдома гостював її зять, та після його візиту заявниця виявила зникнення 300 доларів США та 5 000 гривень.

У ході проведення перевірки поліцейські встановили, що до крадіжки грошей дійсно причетний 28-річний родич заявниці. Останній же своєї причетності до скоєного не заперечував.

Чоловік пояснив, що в день крадіжки теща була на роботі, а її чоловік займався справами по господарству. Так, залишившись в будинку без господарів, зловмисник швидко перевірив ймовірні місця, де можуть зберігатись гроші.

Знайшовши гроші, чоловік присвоїв їх. Будинок зловмисник покинув не відразу, а лише коли додому повернулась господарка. Саме тоді між жінкою та молодим чоловіком виник невеликий конфлікт, після чого ображений крадій зібрав свої речі та пішов. Через деякий час жінка виявила відсутність грошових коштів.

У поліції відносно зловмисника відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області