У Кривому Розі затримано чоловіка, який передавав ворогу інформацію про розміщення військових та техніки ЗСУ

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру мешканцю Кривого Рогу за фактом пособництва вчиненню планування, підготовки, розв’язування агресивної війни та незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, з лютого 2022 року чоловік співпрацював з окупаційною армією РФ. Він передавав її представникам через месенджер «Тelegram» інформацію щодо розташування військових частин та територіальної оборони, пересування Збройних Сил України, кількість військової техніки на Маріупольському, Запорізькому та Криворізькому напрямках з метою завдання авіаційних та ракетних ударів агресором.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КК України спецслужбами. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися в протиправній діяльності, автомобіль, корпус ручної оборонної осколкової гранати та запал, патрони.

Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури