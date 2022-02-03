У розтраті ₴1 млн. підозрюють керівництва партії «Голос»

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії «Голос» на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Під час аналізу звітності партії «Голос» працівники НАЗК виявили, що договори з надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів, які уклали керівництво політсили, мають ознаки фіктивності. Щодо цього склали відповідний акт.

Під час досудового розслідування перевіряють обставини можливої розтрати грошей керівництвом політичної партії «Голос» в особливо великих розмірах.

У межах кримінального провадження допитали свідків, зокрема народних депутатів України.

Кримінальне провадження відкрито за статтями порушення порядку фінансування політичної партії та привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.