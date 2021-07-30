Справу про розкрадання на Львівщині газу більш ніж на ₴700 млн. скерували до суду

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Детективи НАБУ завершили розслідування справи заволодіння майном держави (природним газом) в особі НАК «Нафтогаз України» вартістю понад 729,8 млн грн.



Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб, а саме:

– двох колишніх директорів — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія — Новояворівськ», згідно ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів), ч.2 ст.366 (вчинення службового підроблення, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України;

– колишнього технічного директора ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» згідно ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України;

– колишнього фінансового директора двох підприємств — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ», згідно ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України;

– фізичної особи-організатора схеми, радника директора ТзОВ «Енергія» згідно ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

“За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок реалізації корупційної схеми.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину заволоділи 151,8 млн куб. м природного газу на користь ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія — Новояворівськ». Внаслідок цього НАК «Нафтогаз України» завдані збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із червня 2018 року.

У серпні 2020 року зазначеним особам повідомили про підозру.

У жовтні 2020 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.

У НАБУ нагадали, що справа стосовно розкрадання газу на 1,4 млрд грн цими ж особами з грудня 2019 року слухається у суді. Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн. // Діло