У розтраті понад ₴220 тис. під час купівлі генераторів підозрюється директор КП

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури повідомили про підозру директору комунального підприємства Вишгородської міської ради за фактом розтрати чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, зловживаючи своїми службовими обов’язками, придбав 15 бензинових генераторів за завищеними цінами. Надалі він передав їх у безоплатне користування товариству з обмеженою відповідальністю.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи, збитки комунальному підприємству становлять понад 220 тис. грн.

На даний час прокурором подано клопотання до суду про обрання чоловікові запобіжного заходу, а також про відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюється Вишгородським РВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура