У Сарнах п’яний водій на смерть збив велосипедистку та втік

Керманича слідчий затримав у порядку статті 208 КПК України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Жителю Сарн загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Вчора, 16 вересня, близько 22 години на вулиці Суворова у райцентрі 32-річний сарненчанин — водій автомобіля «ВАЗ 2109», допустив наїзд на 49-річну місцеву жительку, яка їхала велосипедом по краю проїзної частини у попутному напрямку.

Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Керманич із місця події зник. Відстеживши камери відеоспостереження, вдалося встановити його місце перебування: патрульні поліцейські розшукали чоловіка за місцем проживання.

За результатами огляду за допомогою алкотестера кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння: 1,71 проміле.

Слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортним засобами у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Відділ комунікації поліції Рівненської області