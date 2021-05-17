У Сарнах побили та порізали жінку

17 травня, о 16:35 надійшов виклик від поліцейських — «неповнолітня особа повідомила про ножове поранення матері». Подія сталася у місті Сарни.

О 16:41 на місце виклику прибула бригада Сарненської підстанції екстреної медичної допомоги.

40-річна жінка, до якої викликали швидку допомогу, була в свідомості. На запитання медиків відповідала чітко. Скаржилася на головну біль, шум в голові, нудоту. На обличчі виявлено рани. За словами потерпілої, рани на обличчі від гострого предмету отримала внаслідок нараду сторонньої особи.

Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рано лоба, підшкірна гематома, поверхневі різані рани. Накладати шви не було необхідності.

Бригада швидкої надала необхідну медичну допомогу відповідно до протоколу.

На місці події працювали поліцейські.

Від госпіталізації пацієнтка відмовилась. // rivne.media