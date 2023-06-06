У Сарненському районі поліцейські викрили співмешканців-крадіїв

Вийти на слід зловмисників вдалося завдяки злагодженим діям працівників карного розшуку та слідчих ВП №2 Сарненського РВП. Правоохоронці встановили, що 29-річний житель селища Рокитне разом зі своєю співмешканкою причетні до скоєння крадіжок, зокрема із помешкань місцевих жителів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом підбору ключа вони проникли в орендований 44-річним чоловіком будинок у селищі Рокитне, звідки викрали два ноутбуки із зарядними пристроями, павербанк, документи, планшет, навушники та банківську карту.

Крім того, встановлено також причетність «кримінального дуету» і до крадіжки двох мобільних телефонів у 23-х та 54-річної рокитнівчанок.

Частину викраденого майна поліцейські виявили та вилучили за місцем тимчасового проживання зловмисників.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактами таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, слідчі повідомили 29-річному зловмисникові про підозру, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Слідчі дії відносно 22-річної співучасниці тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області