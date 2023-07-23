У селі Дубове на Київщині застрелили жінку

18 липня до поліції звернулася громадянка, яка повідомила, що її матір не виходить на звʼязок та не вийшла на роботу. Також жінка зазначила, що востаннє розмовляла із нею вечері, 17 липня.

Поліцейські Броварського управління поліції Київщини, які виїхали на місце події, встановили особу померлої – 58-річна жителька, тіло якої знаходилось на порозі будинку, в якому вона проживала.

Співробітники поліції під час огляду тіла виявили два вогнепальних поранення.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб причетних до скоєння злочину та проводять оперативні заходи для зʼясування усіх обставин події.

За фактом умисного вбивства слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали досудове розслідування [ч. 1 ст. 115 ККУ].

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події, просимо повідомляти на спецлінію «102».

Поліція Київської області