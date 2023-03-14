У шахрайстві з орендою нерухомості підозрюється засуджений з колонії на Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької окружної прокуратури викрито чоловіка, який, перебуваючи за ґратами, вчиняв шахрайство на оренді житлової нерухомості.

За даними слідства, ув’язнений однієї з колоній області, який відбуває покарання за корисливий злочин, спільно із невстановленою слідством особою розробили схему шахрайського заволодіння грошима громадян. Із цією метою вони розмістили на інтернет-платформі оголошення про здачу в оренду житла.



Під час спілкування з потенційними клієнтами «орендодавці» пропонували їм неіснуючі квартири за умови внесення передоплати. Після отримання обумовленої суми більше на зв’язок не виходили.

Під час санкціонованого обшуку в колонії правоохоронці вилучили в підозрюваного 12 мобільних телефонів, 17 банківських карток, 28 сім-карток різних операторів мобільного зв’язку та блокнот із записами.

Наразі йому повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідство триває, встановлюється коло потерпілих від злочину громадян.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП Нацполіції України, слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області у взаємодії із працівниками оперативного відділу виправної колонії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура