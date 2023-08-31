у шевченківському районі столиці оперативники затримали грабіжника

Навмисно спровокувавши конфлікт, зловмисник побив перехожого та заволодів його особистими речами. Правоохоронці протягом доби встановили та розшукали підозрюваного. Відтепер йому загрожує до 10 років ув’язнення.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що на бульварі Павла Вірського його пограбував невідомий. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група для документування події.

Як розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна, за результатом проведення комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники затримали грабіжника у провулку Фізиків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Особу зловмисника ми встановили протягом кількох годин. Грабіжником виявився киянин, 1988 року народження, який у минулому році звільнився з місць позбавлення волі за скоєння аналогічного злочину. Зловмисник діяв за старою схемою: вибравши жертву спровокував конфлікт, у ході якого, побив чоловіка та відкрито заволодів його особистими речами – вирвав з рук сумку з грошима та документами. Наразі ми проводимо заходи спрямовані на встановлення причетності затриманого до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території міста Києва».

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою готують фігуранту повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання від семи до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва