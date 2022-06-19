У Шостці затримали чоловіка, який скоїв навмисний підпал

Через постійні конфлікти з сусідами, житель Шостки пішов на крайні міри і підпалив вхідні двері до сусідської кімнати у гуртожитку, коли там знаходилися люди. На щастя, ніхто з громадян не постраждав.



Подія сталася вдень. На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків Шостки місцевий житель підпалив вхідні двері до сусідської кімнати, де на той момент перебували люди.

Прибувши за вказаною адресою, місцеві дільничні офіцери поліції з’ясували, що на момент підпалу в кімнаті знаходилося вісім підлітків, друзі мешканця цього житла. На щастя, ніхто з неповнолітніх не постраждав.

За словами дітей, вони спочатку почули стукіт у двері, відкривши їх, вони побачили пустий коридор, а вже за кілька хвилин відчули запах диму. Спільними зусиллями інших сусідів та підлітків пожежу загасили.

В ході подальшої перевірки правоохоронці з’ясували, що до підпалу дверей причетний 53-річний сусід. Останнього швидко розшукали та допитали.

За його словами, він пішов на такі міри через постійні конфлікти, адже, нібито, в цій кімнаті постійно порушували тишу й він неодноразово робив зауваження. Цього разу його нерви не витримали.

Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області