У Шполі поліцейські затримали зловмисника, який погрожував підірвати гранату

49-річний житель Шполи погрожував підірвати гранату тоді, як на вулиці були люди. Поліцейські охорони вмовили зловмисника здатися та передати боєприпас.

Подія сталася 25 серпня близько 16:30 години у місті Шпола Звенигородського району. Від місцевих мешканців до поліції надійшло повідомлення про те, що біля однієї з багатоповерхівок нетверезий чоловік з гранатою у руці погрожує її підірвати.

На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони.

На момент приїзду поліцейських зловмисник встиг зайти до під’їзду будинку та витягнути з гранати запобіжне кільце.

Завдяки чітким і професійним діям поліцейських охорони, правопорушника вдалося затримати у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та запобігти вибуху.

Слідчо-оперативна група Звенигородського райвідділу поліції вилучила у нього небезпечний боєприпас й направила його на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Попередньо, це бойова граната РГД-5.

Наразі поліцейські встановлюють походження гранати, а також з’ясували, що такі дії 49-річного чоловіка спровокував сімейний конфлікт.

За процесуального керівництва Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення. Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області