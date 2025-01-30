У Швеції застрелили іракця, який неодноразово палив Коран

Суд сьогодні мав вирішити, чи Салван Моміка винен у розпалюванні етнічної ворожнечі.

У Швеції застрелили Салвана Моміка, християнина з Іраку, який неодноразово палив Корани під час масових протестів.

Про це повідомляє AFP.

“Чоловіка, який неодноразово спалив Коран у 2023 році в Швеції, викликавши обурення в мусульманських країнах, застрелили”, ‒ пише інформаційне агентство на соцплатформі X.

Зазначається, що поліція підтвердила загибель чоловіка під час стрілянини напередодні.

Йдеться, що Стокгольмський суд мав сьогодні ввечері вирішити, чи Моміка винен у розпалюванні етнічної ворожнечі. Суд відклав ухвалення рішення, заявивши, що “один із підсудних помер”.