У Слов’янську затримали прихильницю «руського миру», яка здавала позиції ЗСУ через соцмережу

Затримали жінку оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно із спецпризначеннями КОРДу.

За місцем проживання жінки поліцейські вилучили два мобільних телефони, два ноутбуки, фотоапарат, флеш носій.

Мешканка Слов’янська — двірник — відкрито підтримує «руський мир». На власній сторінці у соціальній мережі вона викладала відео щодо обстановки в місті Слов’янськ, а також призивала сили ЗСУ скласти зброю та здатись ворогу.

Крім того, жінка розповідала про переміщення військової техніки, місця її дислокації та автомобільні шляхи, через які можна потрапити до міста.

Прихильницю «руського миру» доставлено до Слов’янського відділу поліції.

Нагадаємо, у Слов’янську поліцейські затримали двох чоловіків, які публікували інформацію про пересування військової техніки на російських пабліках.

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Національна поліція України