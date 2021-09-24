У службовій недбалості зі збитками на ₴4 млн. підозрюється колишній слідчий ДФС

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому слідчому з особливо важливих справ одного з Головних управлінь ДФС, який на теперішній час обіймає посаду оперуповноваженого територіального управління ДБР (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, службова недбалість колишнього слідчого під час передачі на зберігання та реалізацію вилученого майна призвела до продажу більше 1200 тонн зернових за заниженою вартістю. Внаслідок цього державі завдано понад 4 млн грн збитків.

Викрито кримінальне правопорушення прокурорами спільно зі слідчими ДБР, за оперативного супроводу співробітників Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора