У службовій недбалості зі збитками у майже ₴42 млн. підозрюється службовець Запорізької митниці

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури державному інспектору одного з відділів Запорізької митниці ДФС України повідомлено про підозру у службовій недбалості ( ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, на початку 2019 року Запорізькою митницею отримано дані щодо порушення фірмою-експортером митних правил під час здійснення експортних операцій, про що складено відповідний адмінпротокол. Проте службовець митниці не виконав належним чином свої обов’язки та невчасно звернувся до суду з відповідними матеріалами. Це стало підставою для ухвалення судового рішення, яким адміністративне провадження закрито. Через неналежне здійснення процедури накладення адміністративних стягнень про порушення митних правил підприємство-правопорушник уникло адмінвідповідальності, а до державного бюджету не надійшло майже 42 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші можливі особи, які причетні до протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополі, та Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури