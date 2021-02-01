У справі про одержання $4 тис. хабаря новий підозрюваний — ексначальник відділу поліції

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру одному з колишніх керівників Немишлянського відділу поліції за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, в грудні 2020 року оперуповноважений майор Немишлянського відділу поліції, діючи в змові з одним з колишніх керівників відділу, вимагали неправомірну вигоду від учасника кримінального провадження за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та невжиття заходів правового реагування в подальшому.

Йшлося про закриття справи за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

29 січня 2021 року в порядку ст. 208 КПК України затримано оперуповноваженого під час одержання неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США від учасника кримінального провадження за прийняття необхідного рішення. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, 29 січня 2021 року повідомлено про підозру одному з колишніх керівників відділу поліції у вчиненні аналогічного злочину (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області та оперативного відділу Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури