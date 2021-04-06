Судитимуть директора ТОВ, який заволодів бюджетними коштами при ремонті котельні на суму понад ₴1,4 млн.

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом службового підроблення, недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України).

За інформацією керівника Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Миколи Дементьєва, встановлено, що у грудні 2020 року між відділом освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ укладено договір підряду щодо ремонту котельні, яка використовувалась для опалення приміщень школи та дитячого садка на території району.

У подальшому підрядник, який достовірно знав, що роботи не виконані, склав та підписав акти приймання виконаних робіт та отримав на рахунок ТОВ бюджетні кошти на загальну суму 1,4 млн грн, завдавши тим самим майнової шкоди державі на вказану суму.

Досудове розслідування проводили співробітники відділення поліції №2 слідчого відділу Ізюмського районного управління в Харківській області за оперативним супроводом співробітників УСБУ в Харківській області.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури