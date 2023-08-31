У закупівлі обладнання за завищеними цінами підозрюють директора департаменту КП «Київтеплоенерго» та підрядника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору департаменту КП «Київтеплоенерго» та директору приватного підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі насосів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Київтеплоенерго» та приватним підприємством в 2020 році був укладений договір про закупівлю товарів (насосів та компресорів).

Підозрювані, достовірно знаючи, що ціну на насоси у кількості 62 штук завищено та усвідомлюючи наслідки своїх дій, вчинили розтрату коштів КП «Київтеплоенерго» в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновків судових товарознавчої та економічної експертиз сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, становить близько 700 тис. гривень.

Вирішується питання щодо застосування відносно обох підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення від займаної посади посадовця.

Також у ході слідства буде надана правова оцінка діям інших службових осіб комунального підприємства.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури