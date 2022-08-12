У справі про розкрадання коштів «Южно-Української АЕС» нові підозри

Детективи Національного бюро та прокурори САП встановили двох нових учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн «Южно-Української АЕС» при закупівлі систем кондиціювання. Це фінансовий директор та керівник двох компаній. 12 серпня 2022 року їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Оновлено також підозри раніше встановленим учасникам схеми, а саме її організатору (фактичному керівнику двох компаній) та начальнику управління ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

За даними слідства, начальник управління виробничо-технічної комплектації ВП «Южно-Українська АЕС» упродовж 2011-2012 рр. сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання поставили за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в розмірі понад 12,3 млн грн. Детективи повідомили посадовцю про підозру ще у липні 2021 року. Йому інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час слідства детективи встановили причетність до вчинення злочину ще двох осіб, а саме фінансового директора одного з підприємств, яка забезпечила фінансування злочинної схеми, та керівника двох юридичних осіб, який сприяв завищенню вартості поставленого на АЕС обладнання.

Слід зазначити, що це вже другий виявлений факт корупції на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн грн під час закупівлі електрощитового обладнання. Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у ВАКС.

Таким чином, загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 млн грн.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ