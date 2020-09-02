У Станично-Луганському районі затримали особу, яка намагалась перевезти метадон через лінію розмежування 

За процесуального керівництва Луганської місцевої прокуратури № 2 спільно з працівниками ГУ Служби безпеки України в Донецькій та

Луганській областях затримано особу, яка під час перетину КПВВ «Станиця Луганська» намагалась перевести небезпечний наркотичний засіб в особливо великих розмірах.

Так, 28 серпня 2020 року під час перетину лінії розмежування при перевірці речей у мешканця м. Антрацит Луганської області було виявлено та вилучено два пакети з речовиною білого кольору – метадон (фенадон), масою понад 40 г. Даний наркотичний засіб чоловік хотів перевести на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України (незаконне

придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів без мети збуту у особливо великих розмірах). Біловодський районний суд підтримав позицію прокурора щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Пресслужба прокуратури Луганської області