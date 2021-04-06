У столичному наркопритоні виявили наркотиків на півмільйона гривень

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За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури затримано 46-річного луганчанина за фактом зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Так, в межах реалізації матеріалів кримінального провадження за місцем мешкання фігуранта проведено обшук, в ході якого вилучено близько 1 кг речовини, схожої на канабіс, 500 г амфетаміну, 434 пігулки МДМА, 20 г кокаїну, а також 2 пакетика LCD.

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Усі речовини були розфасовані у поліетиленові пакети для подальшого роздрібного збуту.

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Вартість вилучених речовин становить близько 500 тисяч гривень.

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Наразі чоловіка, який вже раніше був засуджений за аналогічні злочини, затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Київська міська прокуратура

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