У столичному наркопритоні виявили наркотиків на півмільйона гривень

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури затримано 46-річного луганчанина за фактом зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

Так, в межах реалізації матеріалів кримінального провадження за місцем мешкання фігуранта проведено обшук, в ході якого вилучено близько 1 кг речовини, схожої на канабіс, 500 г амфетаміну, 434 пігулки МДМА, 20 г кокаїну, а також 2 пакетика LCD.

Усі речовини були розфасовані у поліетиленові пакети для подальшого роздрібного збуту.

Вартість вилучених речовин становить близько 500 тисяч гривень.

Наразі чоловіка, який вже раніше був засуджений за аналогічні злочини, затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Київська міська прокуратура