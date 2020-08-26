У столичному СІЗО викрили псевдомінера

Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито особу, яка 21 серпня 2020 року повідомила неправдиву інформацію про нібито замінування будівлі Шевченківського районного суду м. Києва.

Вказаною особою виявився ув’язнений, 1992 р.н., який з метою уникнути продовження відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, перебуваючи в зазначеному суді, з мобільного телефону здійснив телефонний дзвінок на лінію «102» та надав неправдиве повідомлення про замінування будівлі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Прес-служба прокуратури Києва