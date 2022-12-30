Від шахрайства дипломованих «айтішників» потерпіли близько десятка жителів різних областей – у Житомирі судитимуть злочинне угрупування

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та у заволодінні чужим майном, шляхом обману (ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідством установлено, що злочинне угрупування у складі трьох жителів Коростенського району, 1996-1998 років народження, з корисливою метою, протягом січня-травня минулого року займалися інтернет-шахрайством.

Усі троє членів угрупування (серед них одна дівчина) були дипломованими фахівцями у сфері інформаційних технологій. Тож, виходячи зі специфіки своєї освіти, розробили спеціальну злочинну схему ошуканства.

Обвинувачені створили фішинговий сайт, на якому пропонували інтернет-користувачам підробіток. Зацікавлені у підробітку клієнти повинні були обов’язково зареєструватися на шахрайському сайті, після чого «айтішники» автоматично отримували доступ до їх персональних даних, акаунтів у соцмережі Instagram, а також усіх підписників.

Отримавши такі можливості, ділки від імені клієнтів розсилали «друзям» повідомлення з проханням терміново перерахувати певну суму грошей на свій номер телефону. Одержаною «виручкою» ділилися між собою.

Протягом декількох місяців від інтернет-шахрайства фігурантів провадження потерпіли близько десятка жителів різних областей України.

Викрито злочин за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури спільно з відділом протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ, Управлінням СБУ в області та Головним управлінням Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури